غارات جوية على صنعاء

العالم-اليمن

وقالت المصادر انه دوت انفجارات في صنعاء إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.

واستهدفت غارات العدوان الأمريكي البريطاني منطقة الحفاء بمديرية السبعين ومديرية بني الحارث.

هذا وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة إلى غارات على محيط صنعاء.

وقال مراسل العالم في اليمن ان غارات العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومعسكر خشم البكرة ومنطقتي الحفا والسواد.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "CNN"، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد "الحوثيين" في اليمن الاسم الرمزي عملية "بوسيدون آرتشر".

ومساء يوم الاثنين، نفى الجيش الأمريكي ما أوردته القوات المسلحة اليمنية بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.

و يوم الاثنين، أعلنت القوات المسلحة المينية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب صهيونية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن بالبحر الأحمر إذا كانت تملكها أو تشغلها شركات الاحتلال أو تنقل بضائع من وإلى فلسطين المحتلة.