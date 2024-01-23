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'وول ستريت جورنال': تضاعف زخم قوة المقاومة امام تراجع قوة الاحتلال

'وول ستريت جورنال': تضاعف زخم قوة المقاومة امام تراجع قوة الاحتلال
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

رغم إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين في وكالة المخابرات الأمريكية والكيان الصهيوني، وكتبت أنه على الرغم من الهجمات البرية والجوية، فإن جيش هذا الكيان لم يتمكن من تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وهذه الحركة لا زالت تواصل بأس المعركة رغم مرور عدة أشهر.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن وكالة المخابرات الأمريكية قدرت أن حماس لا تزال لديها احتياطيات كافية لاستهداف كيان الاحتلال لعدة أشهر. ونقلت هذه الصحيفة الأمريكية عن السلطات الإسرائيلية قولها، على الرغم من الهجمات الجوية والبرية التي يشنها جيش الإحتلال الاسرائيلي على غزة، فإن هدف تل أبيب المتمثل في تدمير حماس لم يتحقق.

وفي أعقاب هجمات المقاومة ضد الكيان الصهيوني وداعمه الأمريكي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وأعلنت عن الآثار المدمرة لهجمات المقاومة ضد الاحتلال في قطاع غزة. وان القطعات العسكرية الاميركية الموجودة في قواعد لها في العراق وسورسا أعلنت أن نحو 70 جنديا أميركيا أصيبوا في الهجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: مؤسسة تحقيقات تحريرية

يتبع..

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