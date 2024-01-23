'وول ستريت جورنال': تضاعف زخم قوة المقاومة امام تراجع قوة الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن وكالة المخابرات الأمريكية قدرت أن حماس لا تزال لديها احتياطيات كافية لاستهداف كيان الاحتلال لعدة أشهر. ونقلت هذه الصحيفة الأمريكية عن السلطات الإسرائيلية قولها، على الرغم من الهجمات الجوية والبرية التي يشنها جيش الإحتلال الاسرائيلي على غزة، فإن هدف تل أبيب المتمثل في تدمير حماس لم يتحقق.

وفي أعقاب هجمات المقاومة ضد الكيان الصهيوني وداعمه الأمريكي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وأعلنت عن الآثار المدمرة لهجمات المقاومة ضد الاحتلال في قطاع غزة. وان القطعات العسكرية الاميركية الموجودة في قواعد لها في العراق وسورسا أعلنت أن نحو 70 جنديا أميركيا أصيبوا في الهجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: مؤسسة تحقيقات تحريرية

يتبع..