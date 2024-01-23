استطلاع رأي.. مصالح نتنياهو الشخصية كانت وراء الهجوم على غزة + فيديو

العالم - الإحتلال

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 53% إن مصالح نتنياهو الشخصية كانت المحفز الرئيسي له في قيادة الهجوم على غزة الذي بدأ منذ 7 أكتوبر، وفقًا لآخر استطلاع لانتخابات القناة 13 الذي صدر يوم الأحد.

ووجد الاستطلاع أن ثلث الذين شملهم الاستطلاع فقط وافقوا على أن نتنياهو كان يضع مصلحة البلاد في قلبه بقراراته.

وفي ما يمثل المزيد من الأخبار السيئة لرئيس الوزراء الحالي، وجد الاستطلاع أيضًا أنه من المرجح أن يتم الإطاحة بحزب الليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو إذا أجريت الانتخابات اليوم – بعد حوالي ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب مع حماس.

ويضيف الاستطلاع الأخير إلى العدد المتزايد من الاستطلاعات التي تظهر انخفاضا حادا في شعبية نتنياهو خلال الأشهر الثلاثة منذ بدء العدوان على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 109 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 25295 شهيدًا و63 ألفَ إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الصحة إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.