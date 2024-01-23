انخفاض حاد في دعم الاحتلال حول العالم بعد عدوان غزة

العالم - الإحتلال

ولفتت المجلة إلى أن الاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت" المختصة بجمع البيانات في 43 دولة، شهد انخفاضا ملحوظا في دعم إسرائيل في 42 دولة في القارات الست، فيما لا تزال الدولة الوحيدة التي تنحاز بالنسبة المئوية لإسرائيل هي أمريكا.



واستدركت "التايم": "وبالرغم من الدعم الأمريكي لإسرائيل، فإن ذلك له تكلفة على الرأي العام العالمي، خاصة في الدول العربية".



وقالت "التايم" إن الانحياز الأمريكي أدى إلى نظرة سلبية تجاهها في دول عربية، في مقدمتها السعودية ومصر.



وقالت "التايم" إن الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل، والعديد من الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، تحولت من النظرة الإيجابية تجاه كيان الإحتلال الإسرائيلي إلى السلبية.



فيما شهدت العديد من الدول الغنية التي كانت لديها بالفعل وجهات نظر سلبية واضحة تجاه الكيان الصهيوني، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، مزيدا من النظرة السلبية للاحتلال.

ونقلت "التايم" عن سونيت فريسبي، نائب رئيس قسم الاستخبارات السياسية في "مورنينغ كونسلت"، قوله: "تُظهر البيانات مدى صعوبة الطريق الذي تواجهه [إسرائيل] الآن في المجتمع الدولي".



وحول الموقف السعودي، قال فريسبي إن "هذا التحول سيجعل من الصعب على السعودية مواصلة التعاون مع [إسرائيل]، ومتابعة صفقة التطبيع المخطط لها بوساطة الولايات المتحدة".



يشار إلى أنه منذ العدوان على قطاع غزة، خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف دول العالم تندد بالمجازر، وتدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه.