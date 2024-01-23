مراسلة العالم تكشف تفاصيل تكبد الاحتلال خسائر بشرية كبيرة بخان يونس

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واضافت مراسلتنا ان الاحتلال اعترف ايضا بسقوط قتلى من جيشه في منطقة المغازي، مشيرة الى 35 جنديا اسرائيليا على الاقل قتلوا خلال المعارك التي تدور داخل قطاع غزة.

وتابعت ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف مبنى الهلال الاحمر الفلسطيني ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء بالاضافة الى اصابة العديد من النازحين بالاضافة الى قصف عدة مباني سكنية في غرب خان يونس.

واشارت الى ان جيش الاحتلال لازال يحاصر مبنى جامعة الاقصى والكلية الجامعية والحي الياباني وهي اماكن تؤوي مئات الآلاف من النازحين الذين يتواجدون هناك منذ عدة اشهر ، ولا يستطيعون مغادرة تلك الاماكن بسبب وجود الدبابات الاحتلال. بالاضافة الى مواصلة قوات الاحتلال حصار مستشفى ناصر في خان يونس.

واوضحت ان المقاومة كبدت الاحتلال تكلفة باهظة خلال تنفيذ عملياته في خان يونس، مشيرة الى ان الاحتلال بدء يسرب بعض اخبار عن تكبده خسائر بشرية لكنه يتكتم ولا يعترف بكل الخسائر .

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