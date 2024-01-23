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الدفاع الايرانية: نرصد جميع التطورات الإقليمية والعالمية

الدفاع الايرانية: نرصد جميع التطورات الإقليمية والعالمية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "محمد رضا آشتياني " على أن كل التطورات الإقليمية والعالمية تخضع للمراقبة دائماً، وذلك في كلمة القاها خلال مراسم تسليم مسيرات قتالية الى الجيش الايراني.

العالم - ايران

وأكد " آشتياني " أن أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتق هذه الوزارة، هو تزويد القوات المسلحة بالمعدات التي تحتاجها في الدفاع عن ايران الاسلامية، موضحا أن تسليم هذه المسيرات الى الجيش من شأنه أن يؤدي دورا كبيرا في رفع القدرة القتالية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف قائلا: يتم دراسة التقنيات الحديثة في العالم، ويتم مطابقتها مع احتياجات القوات المسلحة، كي يتم انتاجها في داخل ايران الاسلامية في اطار الدفاع عن الوطن ومواجهة التهديدات البرية والجوية والبحرية والفضائية.

ووعد المسؤول الشعب الايراني بأن المسؤولين سيبذلون قصارى جهودهم لزيادة قوة الردع ورفع المستوى القتالي لدى القوات المسلحة، مؤكدا أن هؤلاء المسؤولين سيدخلون اليأس في نفوس العدو من خلال هذه الجهود.

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