الجيش الإيراني يتسلم مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة الإستراتيجية

العالم - ايران

واقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم انضمام عدد كبير من الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية الاستراتيجية التي صممتها وأنتجتها وزارة الدفاع وبالتعاون مع جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش والعميد محمد رضا اشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وفي هذه المراسم ، ضم إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5" والتي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات.

كما تم أيضا ضم مسيرات "آرش" و"باور" ذات القدرة على تنفيذ مهام تدميرية وبعيدة المدى ومحددة، بالإضافة إلى مسيرات "كرار" ،التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف المهام المستهدفة والقتاليَة والاعتراض الجوي، بالتنظيم القتالي للجيش الايراني.

وتم تجهيز الطائرات بدون طيار التي تم تحديثها بأنظمة حماية ذاتية، وانظمة الحرب الإلكترونية، وأسلحة ذكية تهدف إلى ضرب هدف، وتتمتع بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام المشترك مع أنظمة الأسلحة الأخرى والعمليات القائمة على الشبكة.