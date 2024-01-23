هرتسوغ: صباح صعب لا يطاق!

العالم - الإحتلال

وتحت بند "سُمح بالنشر"، نشر الإعلام العبري أسماء 10 من القتلى، فيما لم يسمح بنشر أسماء القتلى الباقين.

والقتلى الذين أُعلنت أسماؤهم من الكتيبة "6261" في اللواء "261" رتبتهم رائد في الاحتياط، وهم: متان لازار، ورافائيل إلياس موشيوف، وباراك حاييم بن صالح، وهو قائد فرقة في الكتيبة.

أما من الكتيبة "8208" التابعة للواء "261"، فقُتل الرائد في الاحتياط سيرغي غونتماهر، والرقيب الرئيسي في الاحتياط يوآف ليفي.

وقُتل قائد فرقة في الكتيبة، هو الرقيب الأول في الاحتياط هدار كبيلوك، إضافةً إلى الكانا يهودا سفس، ونيكولاس بيرغر، وسيدريك غارين، رتبتهم رقيب أول من الكتيبة نفسها.

كما قُتل الرقيب الأول في الاحتياط يوفال لوبيز من الكتيبة "9206" التابعة للواء "205".

في غضون ذلك، توقّعت معطيات شعبة التأهيل في وزارة الأمن أن يكون ثمة 100 ألف معوّق في "الجيش" الصهيوني بحلول عام 2030، بحسب ما أورد إعلام إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ أكثر من 4500 جندي أُصيبوا منذ بدء الحرب، بحيث يُضاف نحو 60 جريحاً جديداً كل يوم.

بدورها، أعلنت الناطقة باسم مستشفى "سوروكا" أنّ 7 إصابات أُجليَت من المعارك من جنوبي القطاع إلى "غرفة الصدمة"، بينها حالات خطرة.

وأمس، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي بمقتل 3 ضباط إضافيين من لواء المظليين وإصابة 3 جنود في صفوفه في معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يُذكر أنّ ما تبثّه المقاومة من فيديوهات توثّق استهدافاتها يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من الجيش الصهيوني أعلى بكثير مما ينشره الاحتلال، إذ تشدّد المؤسسة العسكرية الصهيونية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولة لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.