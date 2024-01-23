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المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في تلة "كوبرا"

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في تلة
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة "كوبرا" ‌‏بالأسلحة الصاروخية، وحقّقوا إصابات مباشرة.‏

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:30) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

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