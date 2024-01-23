بالفيديو.."مقترح استثنائي" للموساد بشأن وقف اطلاق النار في غزة

العالم - خاص العالم

بعد فشل الاحتلال الاسرائيلي في تحقيق اهدافه من حرب الابادة الجماعية في غزة وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس وتحرير اسراه المحتجزين في القطاع، الحديث يعود من جديد عن صفقة لتبادل الاسرى قدمتها تل ابيب للوسطاء لا تنهي العدوان على القطاع.

صفقة مكونة من ثلاثة الى اربعة مراحل اذ تتضمن وقفا لاطلاق النار لمدة شهرين يجري خلالها اطلاق سراح اسرى الاسرائيليين البالغ عددهم ما يقارب مئة وثلاثين شخصا كما تشمل تغيير انتشار جيش الاحتلال في القطاع والانسحاب من بعض المناطق دون إنهاء الحرب بحسب القناة الثالثة عشرة الاسرائيلية.

مسؤولان في كيان الاحتلال قالا لموقع اكسيوس الاميركي إن تل ابيب تنتظر ردا من حماس على مقترحها واضاف انهما متفائلان بحذر بشأن إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

ووفق أكسيوس فإن بريت ماكغورك مستشار الرئيس الاميركي جو بايدن توجه إلى مصر الأحد وبعدها إلى قطر لإجراء مفاوضات حول الاسرى وأضاف أن الوسطاء القطريين والمصريين يحاولون منذ أسابيع لسد الفجوة بين الطرفين لتحقيق تقدم في إبرام صفقة.

مقترحات اخرى كشفت عنها قناة سي ان ان الاميركية. القناة نقلت عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات ان الموساد اقترح خلال الايام الماضية بمغادرة كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار مذكرة بان "اسرائيل" وبعد اربعة اشهر من الحرب فشلت في اعتقال أو قتل أي من كبار قادة الحركة في غزة ولم تضعف قوتها العسكرية سوى بنسبة ثلاثين بالمئة.

مقترحات لا توحي بأن التوصل الى اتفاق بات وشيكا. فقد استبعد احد المسؤولين قبول حماس بمقترح الموساد ولا حتى بصفقة التبادل الجديدة كونها لا تتضمن احد شروط الحركة الاساسية وهي انهاء العدوان بشكل كامل على قطاع غزة.

ومع ذلك فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امام مازق حقيقي للتوصل الى قرار. فعليه ان يقرر اما ارضاء واشنطن وتلبية مطالب ذوي الاسرى المحتجزين بغزة او الرضوخ لوزارء اليمين الذين يهددون بحل الحكومة اذا تقرر وقف العدوان على قطاع غزة.