بالفيديو..هكذا ردت صنعاء على تجدد العدوان الأميركي البريطاني

العالم - خاص العالم

عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى كانت ليلة أمس هدفا لهجمات جوية اميركية بريطانية مشتركة هي الخامس في اقل من شهر في تصعيد غير مسبوق تشهده منطقة البحر الاحمر منذ الثاني عشر من يناير الجاري.

مصادر يمنية ذكرت بأنّ باربعة غارات،طالت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، واستهدف غارات مماثلة معسكر الحفا شرقاً، ومعسكر خَشْم البَكْرة في الناحية الشمالية الشرقية للعاصمة. كما طال القصف محافظتي تعز والبيضاء وحجة .

واكدت المصادر أنّ المواقع المستهدفة، سبق وتعرضت للقصف المتكرر من قبل التحالف السعودي خلال السنوات الماضية من الحرب على اليمن خاصة قاعدة الدليمي التي تعرضت لأكثر من مائتي غارة جوية أسفرت عن تدمير جميع مرافقها.

الى ذلك أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا والبحرين ودول أخرى بياناً مشتركاً أعلنت فيه تنفيذ ضربات في اليمن.

كما اعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط سنتكوم في بيان إن الضربات الأميركية البريطانية المشتركة استهدفت مواقع تستخدم لمهاجمة السفن في البحر الاحمر موضحة أنّ الأهداف شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ، وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض.

في حين كشف مسؤول اميركي في البنتاغون ان الهجوم نفذ عبر مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات ايزنهاور الاميركية وسفن بريطانية كما استخدمت ايضا صواريخ توماهوك عبر الغواصات.

في المقابل اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ان الضربات الأميركية والبريطانية محاولة جديدة لثنيِ اليمن عن مناصرة غزة، وإيقاف عملياته البحرية، وهو ما لن يتحقق.داعياً الأميركيين والبريطانيين إلى فهم أن صنعاء الآن في زمن الرد، وأن الشعبَ اليمني لا يعرف الاستسلام.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي على ان العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي ستستمر، مهما كان حجم القصف الامريكي البريطاني حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة، وقال إن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة.

وكانت أمريكا وبريطانيا، شنت في يومي الثاني عشر والثامن عشر من يناير الجاري، سلسلة غارات جوية طالت عدة محافظات يمينة