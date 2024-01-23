يوم مؤلم كبدته المقاومة لجيش الاحتلال الإسرائيلي + صورة

العالم - الاحتلال

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال 'دانيال هغاري' بأن صاروخين مضادين للدروع أطلقا باتجاه مبنيين كان يتواجد فيهما العديد من الجنود وبحوزتهم مواد متفجرة، ما أدى إلى انفجارها، وسقوط هذا العدد من القتلى، واصفا المعارك التي تخوضها القوات الإسرائيلية مع المقاومة الفلسطينية في خانيونس بالقاسية جدا.

وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إن الجيش عاش أصعب الأيام أمس منذ اندلاع الحرب البرية، متعهدا باستمرار العمليات.

وفيما يلي البعض من ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية والمعارضة على مقتل هؤلاء العسكريين والضباط في وسط قطاع غزة:

- الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "هذا الصباح هو صباح حزين وقاسي".

- وزير الجيش يوآف غالانت: "هذا الصباح صعب ومؤلم".

- وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "أخبار مفجعة هذا الصباح".

- وزير الطاقة يسرائيل كاتس: "صباح صعب للغاية ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا".

- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "القلب في هذا الصباح مكسّر ومحطّم".

- الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس: "هذا صباح صعب على كل شعب إسرائيل، ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب".

- رئيس المعارضة يائير لابيد: "هذا صباح صعب ولا يطاق مع الأخبار المريرة عن سقوط 21 جنديا من جنودنا".

- وزير التعليم الإسرائيلي: "من الصعب إيجاد الكلمات لوصف الحزن الكبير الذي أشعر به مع نشر خبر الكارثة الرهيبة التي حدثت أمس".