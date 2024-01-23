القضاء الإيراني يقاضي عناصر زمرة " خلق" الإرهابية غيابيا

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جلسة علينية سابعة في المحكمة الجنائية في العاصمة طهران، تنظر في جرائم "زمرة منافقي خلق" الإرهابية.

ملف زمرة "منافقي خلق" الارهابية، ملف دموي مليئ بجرائم القتل والاغتيال و التفجير و الخيانة و الارهاب والقائمة تطول.

المرحلة الاولي التي استمرت حتي الآن سبعة جلسات شملت استماع المحكمة لبيان الاتهام. في المحكمة حضر عدد من ذوي الضحايا الذين فقدوا احد افراد اسرتهم بفعل ارهاب هذه الزمرة.

القاضي يقول ان المحكمة ابلغت المتهمين حتي يختاروا محامين عنهم ولكن لن يردوا علي هذا الطلب فقامت المحكمة بتكليف فريق من محامين الدفاع يحضرون جلسات المحكمة و يدافعون عنهم

زمرة "منافقي خلق" الإرهابية، نفذت المئات من عمليات التفجير والاغتيال أسفرت عن استشهاد 17 ألف ايراني معظمها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعناصرها اليوم يتخذون من احدي القري في البانية مقرا لهم.