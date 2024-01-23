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السفير السعودي يؤكد ضرورة التعاون التقني والعلمي مع إيران

السفير السعودي يؤكد ضرورة التعاون التقني والعلمي مع إيران
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد السفير السعودي في طهران عبدالله بن سعود العنزي على ضرورة زيادة مستوى التعاون مع إيران سيما بالمجال التقني والعلمي.

العالم - إيران

جاء ذلك لدى زيارة السفير السعودي لدار التقنية والابتكار الإيرانية (آي هيت) للوقوف على أحدث الإنجازات العلمية والتقنية بالبلاد.

وعقد السفير العنزي اجتماعا مع "أميرحسين ميرآبادي" مدير مركز التعامل الدولي للتقنية والعلوم، حيث تقرر تحديد البرامج المشتركة والمجالات ذات الاولوية بين البلدين في تطوير التقنيات والمشاريع الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وأكد الجانبان على ضرورة تعريف المؤسسة العلمية السعودية المناظرة، لإطلاق عملية تحديد الأولويات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوفود العلمية بمجال التقنيات والعلوم وعدم تأطير العلاقات بالتعاون السياسي، وتعزيز التوافقات الرامية لدفع البرامج إلى الأمام والحضور بالمجالات التقنية للبلدين.

من جانبه دعا مدير المركز الدولي، الجانب السعودي للمشاركة بمعرض "إينوتيكس" التقني في طهران.

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