برلمان تركيا يصوت اليوم على انضمام السويد للناتو

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وقالت صحيفة "حرييت" إنه ستتم مناقشة الاتفاقية الدولية المتضمنة موافقة تركيا على عضوية مملكة السويد في الحلف أمام البرلمان بعد موافقة اللجنة الخارجية للبرلمان على البروتوكول الشهر الماضي.

وكشفت الصحيفة عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرح اليوم في أجندة البرلمان مناقشة البروتوكول ومن ثم ستبدأ إجراءات التصويت عليه ليتحول إلى اتفاقية دولية، وينتظر أن يتحدث في الجلسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية فؤاد أوقطاي.

وفي حال موافقة البرلمان (يتطلب موافقة أغلبية النواب الحاضرين في جلسة مكتملة النصاب، وهو ما يمتلكه التحالف الجمهوري الحاكم)، فإن الاتفاقية تذهب للمصادقة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية.

وسيتعين على السويد للدخول في الناتو انتظار موافقة أخرى من البرلمان المجري، وهو الذي سيفتح لها الأبواب للدخول إلى حلف شمال الأطلسي.

هذا وفي 16 نوفمبر الماضي، قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"، قُبيل أن تقرر إدراجه في أجندة مناقشاتها، وبعد مناقشته جرى تحويله إلى البرلمان للتصويت عليه في 26 ديسمبر الماضي/ كانون الأول، وجاء هذا التطور بعد مكالمة هاتفية جمعت أردوغان مع الرئيس الأميركي جو بايدن في نفس الشهر.