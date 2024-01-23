بالفيديو: مسؤول دولي كبير يوجه نداءه من طهران، ماذا قال؟

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس لجنة الهلال الاحمر الدولي علي محمود بوهدمة لقناة العالم الاخبارية: نحن سعداء جدا بالمجئي الى طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية، ونشكر الهلال الاحمر الايراني على هذه الدعوة وتنظيمه لهذا الاجتماع المهم جدا لدعم اخواننا في فلسطين خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الاسرائيلي الغاشم عليه.

واضاف بوهدمة: هذا الاجتماع يضم نخبة من العاملين في القطاع الانساني خاصة في الهلال الاحمر في عدد من البلدان الاسلامية، وسيركز هذا الاجتماع على المساعدة الانسانية لاخواننا في فلسطين واهمية بذل الجهود لتذليل الصعوبات امام المساعدات، والتنديد بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني التي ترتكبها اسرائيل في فلسطين بصورة عامة وخاصة في غزة نتيجة تهديم المنشآت واستهداف المستشفيات وقتل المدنيين بدون تمييز والاعتداء على المسعفين في الهلال الاحمر الفلسطيني.

واوضح: هذه كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني وكذلك السعي لتهجير السكان وهذا امر مدان وغير مسموح به في القانون الدولي الانساني ونسعى الان في اللجنة الاسلامية لتشكيل لجنة لرصد هذه الانتهاكات واصدارها وتوثيقها في كتاب.

اشار: ايضا نبذل جهودا لتحسيس الحكومات في الدول الاسلامية بأهمية التضامن وتقديم المساعدة الانسانية والعمل الحثيث على وقف الحرب، التي ادت حتى الان الى سقوط 25 الف قتيل وهناك ايضا مفقودون وحوالي 80 الف جريح اغلبهم من الاطفال والنساء.

وقال رئيس لجنة الهلال الاحمر الدولي علي محمود بوهدمة: وهذا المؤتمر واللقاء مهم جدا لانه يجمع المهتمين والمعنيين وسيخلق فرصة للعمل معها من اجل تقديم المساعدة لاخواننا الفلسطينيين.

واعتبر بوهدمة: ان بعض الدول الكبرى كان موقفها سلبيا جدا ولكن راينا ان دولة مثل جنوب افريقيا تقوم بمبادرة ممتازة جدا وهي رفع الامر الى محكمة العدل الدولية وبمساندة جهود من كثير من الدول الاخرى.

وتابع ان كثيرا من الدول قدمت مساعدات لكن المشكلة فيها ان العراقيل التي يضعها الكيان الاسرائيلي امام وصولها تؤثر سلبا على المحتاجين، وهنا نحن نخاطب المجتمع الدولي ان يبذل جهودا للضغط على هذ الاحتلال لعدم وضع العراقيل امام ايصال هذه المساعدات.

واوضح: استهدفت المستشفيات ومخازن الانوروا وقنوات توزيع المساعدات وهذا كله اثر سلبا على الوضع، ولا بد من هبة وتضامن للضغط من اجل ايقاف هذه العراقيل وايصال المساعدات بسرعة.

وشدد رئيس لجنة الهلال الاحمر الدولي علي محمود بوهدمة على ضرورة توفير ممرات آمنة بشكل عاجل لايصال المساعدات وتوفير الحماية للمسعفين والعاملين في المجال الانساني الذين يتولون هذا الموضع، مؤكدا ان الاولوية الان هي لوقف العدوان وهو موضوع سياسي وتتولاه الحكومات والدول.

وتابع بوهدمة: لابد من العمل مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى لوقف هذه الحرب التي زادت مدتها على مئة يوم ونشاهد فيها كل يوم سقوط عدد كبيرا من الضحايا اغلبهم من النساء والاطفال.