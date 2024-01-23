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الدفاع الأمريكية: تعرضنا لأكثر من 150 هجمة في العراق وسوريا

الدفاع الأمريكية: تعرضنا لأكثر من 150 هجمة في العراق وسوريا
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية تعرضت منذ الـ 17 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 151 هجمة في سوريا والعراق.

العالم - العراق

وأضاف البنتاغون خلال بيان له، إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بالصواريخ عدة مرات، إلى جانب تعرض الجيش الأمريكي في مهبط الطائرات في الرميلان لهجوم بالصواريخ.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه بالإضافة إلى القاعدتين السابقتين تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لهجوم باستخدام طائرة مسيرة دون طيار.

كما تم استهداف القوات الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور بالصواريخ لاكثر من مرة.

وتتبنى المقاومة الاسلامية في العراق هذه الاستهدافات، مؤكدة أنها تأتي ردا على الدعم الاميركي للكيان الاسرائيلي الذي يرتكب المجازر في قطاع غزة.

كما ان هناك اجماع شعبي ورسمي في العراق على اخراج كافة القوات الاجنبية، حيث اكد المسؤولون العراقيون في اكثر من مناسبة ان العراق قوي ولا يحتاج الى وجود اي قوات اجنبية وخاصة الاميركية.

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