عبداللهيان: على المجتمع الدولي الاهتمام الجاد بوقف الاعتداءات على سوريا

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية الإيراني، الذي یزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غرب آسيا والشرق الأوسط، مندوب الأمين العام للأمم المتحدة في الشان السوري.

وأعرب أميرعبداللهيان في هذا اللقاء، عن ارتياحه ودعمه لجهود غير بيدرسون، وجهود الأمم المتحدة للمساعدة في إرساء الاستقرار في سوريا.

وشدد على ضرورة العزم الجاد للمجتمع الدولي وتعاون دول المنطقة والمؤسسات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة بشكل حاسم وفعال.

ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود جادة لوقف عدوان الکیان الصهيوني على دولة سوريا وانتهاك وحدة أراضي هذا البلد من قبل هذا الکیان.

من جانبه أعرب بيدرسون خلال اللقاء، عن تقديره وشكره للدور البناء والفعال الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب والمساعدة في الحل السياسي في الأزمة السورية، بما في ذلك دورها البناء في عملية أستانا وشدد على ضرورة استمرار دور طهران "في أي مبادرة سياسية".