فيديو خاص: الدبابات تنسحب من غزة، هل تحضر للانتقام؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية: ايضا تراجعت قوات الاحتلال من المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة والمنطقة الشرقية، والدبابات الان موجودة في جبل الريس شرق مدينة غزة والذي يكشف المدنية ولم تعد موجودة في حي التفاح والدرج والزيتون والشجاعية.

واضافت: وبعد تراجعها انكشف حجم دماركبير في المناطق التي كانت فيها خاصة في مناطق غرب غزة ودوار انصار وابومازن وتل الهوى والكتيبة، حيث قامت قوات الاحتلال بإحداث تدمير واسع قضت فيها على المباني المتبقية.

وتوقعت مراسلتنا ان تكون هناك ردود فعل اتنتقامي من قبل قوات الاحتلال على مقتل 24 من جنودهم في المغازي على يد المقاومة، وان تشهد مناطق القطاع تصعيدا ضد المدنيين.

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