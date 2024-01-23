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فيديو خاص: الدبابات تنسحب من غزة، هل تحضر للانتقام؟

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

انسحبت الاليات العسكرية الاسرائلية التي كانت قد تمركزت في وسط مدينة غزة منذ 3 ايام بعد ان اعادت تقدمها في تل الهوى ودوار ابومازن ومنطقة انصار غربي غزة، وقبل نحو ساعتين انسحبت الى مناطق استقرارها السابقة في نتساريم وشارع 8 التي تتخذها مقرا لها.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية: ايضا تراجعت قوات الاحتلال من المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة والمنطقة الشرقية، والدبابات الان موجودة في جبل الريس شرق مدينة غزة والذي يكشف المدنية ولم تعد موجودة في حي التفاح والدرج والزيتون والشجاعية.

واضافت: وبعد تراجعها انكشف حجم دماركبير في المناطق التي كانت فيها خاصة في مناطق غرب غزة ودوار انصار وابومازن وتل الهوى والكتيبة، حيث قامت قوات الاحتلال بإحداث تدمير واسع قضت فيها على المباني المتبقية.

وتوقعت مراسلتنا ان تكون هناك ردود فعل اتنتقامي من قبل قوات الاحتلال على مقتل 24 من جنودهم في المغازي على يد المقاومة، وان تشهد مناطق القطاع تصعيدا ضد المدنيين.

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