إيران تنجز تمهيدات لازمة لتصدير الكهرباء إلى تركيا

العالم - إيران

وأشار محمد أولياء في تصريح على هامش المعرض الدولي للطاقات المتجددة اليوم الثلاثاء، للدور الهام والبارز لمجموعة "مبنا" في مخطط تصدير الكهرباء إلى تركيا، مؤكدا أن الإجراءات اللازمة لتصدير الكهرباء الإيرانية لتركيا شبه منجزة ولكنها لم تفعّل بعد، وأنها ستوفر أمكانية تصديرية جيدة للبلاد.

من جهة ثانية بيّن أن المجموعة ستعمل على إنجاز 7 مشاريع للطاقة المتجددة بمجال المحطات الكهروحرارية والكهروريحية بطاقة اجمالية 700 ميغاواط في غضون 18 شهرا قادما، بجانب إجراء مفاوضات لبدء مشاريع جديدة في السنة المالية القادمة (تبدأ 21 مارس/آذار 2024).