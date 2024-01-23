فيديو خاص: هيستريا الاحتلال من استهداف حزب الله قاعدة ميرون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: ابرز ما يتصل بالمشهد الميداني لهذا اليوم هو رد المقاومة على سياسة الاعتداءات والاغتيالات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث استهدف للمرة الثانية خلال فترة ليست بطويلة قاعدة ميرون التي تتحكم بكل شؤون الحرب والاستعلام الاستخباري المسبق بصلية كبيرة من الصواريخ ادت الى تدمير واصابة الاهداف بشكل خلق عند الاحتلال حالة من الهيستيريا.

واضاف: عاد بعدها ليغير على العديد من المناطق اللبنانية لا سيما الواقعة بين بلدة رومين وحومين شمال الليطاني، بالاضاف الى غارة على بلدة جميجمة القريبة من بلدة شقرا وتبنين.

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