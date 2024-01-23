الهلال الأحمر الإيراني يطالب برفع شكوى لملاحقة كيان الإحتلال

العالم - إيران

وانتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إرسال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذلك بعد مرور أكثر من 100 على اندلاع الحرب الصهيونية؛ مطالبا الصليب الأحمر الدولي بأن يرفع شكوى عند محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الكيان الصهيوني على منعه وصول هذه المساعدات الإغاثية إلى غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع في طهران بين رئيس الهلال الأحمر الإيراني ونائب رئيس لجنتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين إيمانويل بسلير؛ حيث أشار كوليوند إلى عقد المؤتمر الدولي لدعم فلسطين (غزة) باستضافة طهران الأحد، وإشادة كل من رئيس اللجنة الدولية لجميعات الصليب الأحمر كيت فوريس، والأمين العام لهذا الاتحاد جان جاباغان بجهود الهلال الأحمر الإيراني في هذا السياق.

كما أكد هذا المسؤول على استعداد ورغبة الهلال الأحمر الإيراني في بناء تعاون مستديم وثنائي مع النهضة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ مبينا أنه تم الاتفاق قبل شهرين في هذا السياق على عقد مؤتمر لدعم غزة في إيران وبالتعاون مع لجنة الهلال الأحمر الاسلامية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وطالب كوليوند اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين باتخاذ إجراءات وفقا لمعايير الحيادية من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى فلسطين وغزة.

من جانبه اعتبر نائب رئيس الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، "مؤتمر طهران الدولي لدعم غزة" بأنه كان زاخرا وسيحقق نتائج إيجابية في مسار إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واشار بسلير خلال اللقاء مع كوليوند اليوم، إلى جهود وتنسيقات الصليب الأحمر الدولي المستقبلية والهادفة لرفع مستوى التعاون مع الهلال الأحمر الإيراني.