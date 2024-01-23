منتخب فلسطين يفرح قلب غزة الجريح ويحرز بطاقة تأهل لدور ثمن النهائي + فيديو

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وكتب منتخب فلسطين التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب.

الملفت أن المنتخب الفلسطيني حقق من الأساس أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، خلال المباراة التاسعة.

وسجل ثلاثية فلسطين في هونج كونج، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.

وكاد التأهل يضيع على منتخب فلسطين بسبب ركلة جزاء تحصل عليها هونج كونج في الدقيقة 90+8، لكن العارضة منعت الكرة من دخول الشباك الفلسطينية.

يشار إلى أن منتخب إيران كسب موقعة الإمارات بهدفين لواحد، من توقيع مهدي طارمي في الدقيقتين 26 و65 على التوالي، فيما سجل يحيى الغساني هدف الأبيض الوحيد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس آسيا

1- إيران: 9 نقاط

2- الإمارات: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 4)

3- فلسطين: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 5)

4- هونج كونج: دون رصيد من النقاط

جدير بالذكر أن المنتخب الفلسطيني ضمن الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويتفوق منتخب فلسطين على الصين وسوريا، ثالث المجموعتين الأولى والثانية في كأس آسيا على الترتيب، ما يعني تأهله إلى ثمن النهائي دون الحاجة إلى انتظار المجموعات الثلاث المتبقية.

الصين لديها نقطتان فقط، وسوريا تملك 4 نقاط مع فارق أهداف (صفر) لكنها سجلت 4 أهداف أقل من فلسطين.