بالفيديو: القصف يقتل المئات في غزة وهذا العدو يقتل بالآلاف!!

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير المستشفى الكويتي في قطاع غزة صهيب الهمص لقناة العالم الاخبارية: نحن في اليوم الثامن بعد المئة على بدء العدوان الصهيوني على غزة ولم نكن نتوقع ان نعيش كل هذه الايام، والعالم يصمت بكل وقاحة ويتفرج على غزة كيف تباد وتذبح من الوريد الى الوريد.

واضاف الهمص: مئة يوم كأنها مئة عام ونحن نرى كيف تقصف المستشفيات والجامعات ويقتل الاطفال وتنتهك الحرمات، ومستشفيانها تخرج من الخدمة الواحد بعد الاخر، ومرضانا يموتون ويدفنون في مقابر جماعية، والطواقم الطبية تستنفد وتستهلك، والعدو الصهيوني يتغول على كل الخطوط الحمراء ولم يعد هناك اي خط احمر في القطاع.

واكد: لم يعد هناك اي مكان آمن في غزة، ومراكز الايواء تم قصفها، والمستشفيات تم تدميرها وتجريفها والطواقم الطبية والدفاع المدني وسيارات الاسعاف مستهدفة، والاحتلال وعد اهل الشمال بالامان في الجنوب، ثم قصفهم في الطريق وفي مراكز الامان التي وعدهم بها واليوم يقصف ويجتاح المستشفيات.

واشار الى ان رفح اليوم مكدسة بالمرضى والسكان والنازحين، وكان عدد سكانها قبل الازمة 300 الف، واليوم يزيدون على المليون ونصف مليون نازح في محافظة صغيرة المساحة وبسيطة الامكانيات.

وحول واقع القطاع الطبي والصحي في رفح قال مدير المستشفى الكويتي في قطاع غزة صهيب الهمص: لا يوجد في رفح الا مستشفيان بإمكانيات بسيطة لا يوجد فيها سرير عناية مركزة او رنين مغناطيسي وطواقم طبية محدودة، كانت تعاني في الاساس من نقص طبي حاد جراء حصار استمر 17 عاما.

واكد الهمص ان من خرج عن الخدمة ليس القطاع الصحي في رفح وانما ضمائر الشعوب الحية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الذي اصبح لا يستجيب والمجتمع الدولي الذي باتت حقيقته وانكشفت سوءته.

وشدد على ان الخدمة الطبية محدودة جدا، ولا توجد جراحة الاعصاب والعظام الا بشكل محدود جدا، حيث يتكدس المرضى ولا قدرة على استيعابهم، فاذا كان هناك المئات يموتون بالقصف، فان الالاف يموتون نتيجة نقس الرعاية الطبية اللازمة.

وقال: اليوم العالم الذي ينادي بحقوق الانسان يقف عاجزا صامتا امام غزة، محذرا من ان اغلاق مستشفى ناصر ستكون كارثة اكبر من التصور.

وتابع مدير المستشفى الكويتي في قطاع غزة صهيب الهمص: نحن اليوم نعاني انتشار الاوبئة بشكل كبير، مثل الكبد الوبائي والهيباتيت مع انه يمكن علاجه، ولا نعلم ماذا ينتظر العالم والمنظمات الدولية حتى تتحرك.