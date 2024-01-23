الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مشاورات إيرانية بيلاروسية لزيادة حجم التبادلات التجارية

مشاورات إيرانية بيلاروسية لزيادة حجم التبادلات التجارية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار التجاري الإيراني في بيلاروسيا، علي رضا سيحون، عن إجراء مفاوضات لزيادة حجم التبادلات مع بيلاروسيا.

العالم - إيران

وقال المستشار التجاري الإيراني في بيلاروسيا لوكالة مهر: "نظرا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التي أجراها النائب الأول للرئيس الإيراني إلى بيلاروسيا، وضمن إطار المفاوضات التجارية لتوريد البوتاس اللازم للبلاد من بيلاروسيا، تم عقد اجتماع مشترك مع شركة البوتاس الوطنية في بيلاروسيا."

وأضاف: "توصل الطرفان في هذا الاجتماع إلى تفاهمات حول فرص التعاون الجديدة، والاستفادة الأمثل من مزايا إيران اللوجستية وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين."

وتابع سيحون قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، قام الوفد الإيراني المفاوض بزيارة منجم ومصنع معالجة أسمدة البوتاس في مدينة ساليهورسك في بيلاروسيا، وذلك بناء على دعوة الرئيس التنفيذي للشركة البيلاروسية."

كما أشار المستشار التجاري الإيراني في بيلاروسيا إلى قضية توقف سائقي الترانزيت الإيرانيين عند الحدود البيلاروسية قائلا: " كان هذا الأمر ناجما عن خلاف بين روسيا وبيلاروسيا، وتم حل هذه المشكلة في النهاية."

روابط ذات صلة

إيران وبيلاروسيا تستخدمان العملات الوطنية في تبادلهما التجاري

لوكاشينكو لنائب الرئيس الإيراني: علينا أن نقاوم الغرب معا

نائب الرئيس الايراني يبدأ زيارة الى بيلاروسيا

رئيس وزراء روسيا البيضاء يستقبل نائب الرئيس الإيراني رسميا