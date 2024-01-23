مشاورات إيرانية بيلاروسية لزيادة حجم التبادلات التجارية

العالم - إيران

وقال المستشار التجاري الإيراني في بيلاروسيا لوكالة مهر: "نظرا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التي أجراها النائب الأول للرئيس الإيراني إلى بيلاروسيا، وضمن إطار المفاوضات التجارية لتوريد البوتاس اللازم للبلاد من بيلاروسيا، تم عقد اجتماع مشترك مع شركة البوتاس الوطنية في بيلاروسيا."

وأضاف: "توصل الطرفان في هذا الاجتماع إلى تفاهمات حول فرص التعاون الجديدة، والاستفادة الأمثل من مزايا إيران اللوجستية وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين."

وتابع سيحون قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، قام الوفد الإيراني المفاوض بزيارة منجم ومصنع معالجة أسمدة البوتاس في مدينة ساليهورسك في بيلاروسيا، وذلك بناء على دعوة الرئيس التنفيذي للشركة البيلاروسية."

كما أشار المستشار التجاري الإيراني في بيلاروسيا إلى قضية توقف سائقي الترانزيت الإيرانيين عند الحدود البيلاروسية قائلا: " كان هذا الأمر ناجما عن خلاف بين روسيا وبيلاروسيا، وتم حل هذه المشكلة في النهاية."