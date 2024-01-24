شاهد.. قراءة في ضربة "المغازي" وتأثيرها على حكومة نتنياهو

العالم- مع الحدث

هل الضربة التي تلقاها الكيان تشكل ضغطا اضافيا عليه لبحثه في مقترحات وقف عملياته الحربية؟

ماذا عن رفض حماس للمقترح الإسرائيلي بوقف النار مع اشتدا جبهات الإسناد بعمليات نوعية من لبنان إلى اليمن وسوريا والعراق وإرباك الاحتلال؟

هل الخلافات داخل المجلس الحرب مرشحة للتفاقم وتنذر باسقاطها بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب السياسيي حسن حردان، واستاذ العلاقات الدولية والتخصص في صراعات المنطقة فارس ظاهر الفايز.

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