فيديو لاشتباكات بغزة تلاعب به جيش الإحتلال بقطعه لحظة إصابة عسكري

العالم - الاحتلال

وأظهر مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرا جندي إسرائيلي تواجد الجيش الإسرائيلي داخل منزل، وتعرضهم للرصاص، خلال اشتباكهم مع مقاتلي القسام.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن في يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير، عن إصابة 7 جنود في صفوفه ومقتل كلب بوليسي تابع له، خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في خان يونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر "قوات من الكتيبة 101 في لواء المظليين تقاتل عناصر حماس داخل مبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنودا من الفريق القتالي للواء المظليين في قلب خان يونس، قاتلوا وقضوا على الفلسطينيين في معارك قريبة ومن خلال نيران القناصة، لافتا إلى أن القوات عثرت على العديد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عناصر القسام فتحوا النار على قوات من كتيبة المظليين من داخل المباني في المنطقة، ووجهت القوات الجوية ضربات جوية وقصفت الدبابات للقضاء عليهم، وبعد ذلك قامت القوات بعمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود آخرين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبعة جنود من الكتيبة أصيبوا، كما قُتل كلب من وحدة الكلاب البوليسية في عوكيتز خلال القتال".

لكنه في المرة الاولى اقتطع مشهد إصابة جنوده اثناء الاشتباكات، لتعود المواقع الاخبارية وتنشر الفيديو كاملا.

وتسعى حكومة الكيان الاسرائيلي الى اخفاء عدد قتلاها وخسائرها في غزة خوفا من غضب الشارع الاسرائيلي الغاضب اصلا بسبب تداعيات العدوان وفشل الكيان في تحقيق اي من اهدافه.

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ "اندلاع الحرب" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.ان الجيش قد تلاعب فيه سابقا وقص منه لحظة إصابة عسكري.