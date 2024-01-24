بلد عربي مصنف كأفضل مكان للعيش بالعالم من حيث الطقس

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وفي القائمة احتل المغرب المرتبة الأولى، متفوقا على العديد من الدول المتقدمة.

واعتمد الموقع الأمريكي في تصنيفه على بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي العالمي لسنة 2023، والذي يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:

متوسط درجات الحرارة خلال النهار

متوسط هطول الأمطار

عدد ساعات سطوع الشمس

درجة الرطوبة

وحصل المغرب على 0.96 نقطة في مؤشر الأداء المناخي العالمي، ليحتل بذلك الصدارة على هذا المستوى، وذلك بفضل ما يتمتع به من طقس معتدل على مدار العام، حيث تتراوح متوسط درجات الحرارة خلال النهار بين 10 و30 درجة مئوية، كما يبلغ متوسط هطول الأمطار في المملكة 40 يوما في السنة الواحدة، فيما يبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في المغرب 3117 ساعة في السنة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني عالميا من حيث أفضل الأماكن التي تتمتع بطقس جيد والصالحة للعيش والاستقرار، وذلك بعدما حصلت على 0.93 نقطة ضمن مؤشر المناخ العالمي، فيما احتلت كل من الرأس الأخضر وكينيا والمكسيك المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي، في حين جاءت جنوب إفريقيا في المركز السادس بـ0.86 نقطة في مؤشر المناخ الذي اعتمده واضعو هذا التصنيف.