شاهد/رئيس الموساد السابق يكشف مفاجأة بشأن شروط السنوار وسر قبولها

العالم- فلسطين المحتلة

مع اندلاع تظاهرات عديدة في أنحاء تل أبيب من أجل مطالبات باستقالة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال خرج تمير باردو، رئيس جهاز الموساد السابق، في تصريحات تلفزيونية، يقول أن تل أبيب ليست لديها خيار لتحرير الأسرى إلا عقد صفقة تبادل، والاتفاق مع يحيى السنوار، القيادي بحركة حماس.

وقبل أيام، قال رئيس جهاز الموساد خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "كان 11" العبرية، إن كيان الاحتلال لا تستطيع إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المحتجزين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنَ "السنوار" وحده من يحدد موعد إطلاق سراحهم وشروط ذلك، متابعا: "إذا تم إنهاء الحرب بـ 136 نعشاً، فالأمر يعني خسارة إسرائيل خسرت الحرب لأول مرة" حسب تعبيره.

وتابع تمير باردو، في تصريحاته المتلفزة، أن حال مقتل "السنوار" لن يكون هناك من يمكن التفاوض معه من أجل إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن التخلي عن مواطنيهم يعد خيانة كبيرة "إذا قرر نتنياهو التنازل عن المحتجزين واستقبالهم في توابيت - فليعلن ذلك بصوت عالٍ للجمهور".

انتقاد نتنياهو

ويرى رئيس الموساد السابق أن التحرك الوحيد الذي يريده "نتنياهو" عسكريا وهذا دون سياسة سيجلب كارثة على إسرائيل لا يمكن التعافي منها.

وكانت آخر معلومات نشرت في صحيفة صحيفة "معاريف" العبرية بشأن الخطط الاستخباراتية، قالت أن لواء جفعاتي التابع للجيش مازال يقاتل في خان يونس بقطاع غزة، المنطقة الموصوفة بأنها المكان الذي يتواجد فيه يحيى السنوار، القيادي بحركة حماس، وهناك عثرت القوات على خططت لعمليات الفصائل الفلسطينية.