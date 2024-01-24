مستشفى 'إسرائيلي' واحد استقبل 2642 جنديا مصابا منذ 7 أكتوبر

العالم-الاحتلال

وقال المستشفى في بيان له إنه استقبل 2642 جندياً جريحاً منذ بداية الحرب، ما زال 33 منهم يتلقون العلاج. منها 11 حالة خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال االثلاثاء، مقتل 24 ضابطاً وجندياً خلال المعارك المتواصلة في وسط قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الجنود القتلى إلى 556، منهم 221 منذ بداية الاجتياح البري.

وتكبّد جيش الاحتلال خسارة غير مسبوقة منذ بدء الاجتياح البري، إذ أعلن مقتل 24 ضابطاً وجندياً بنيران الفصائل الفلسطينية، وسط وجنوبي القطاع، وهو ما دفع قادة الكيان للتعبير عن ألمهم، ووصف المعارك الجارية في خان يونس بالقاسية.

يُذكر أنّ ما تبثّه المقاومة من فيديوهات توثّق استهدافاتها يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من "الجيش" الإسرائيلي أعلى بكثير مما ينشره الاحتلال، إذ تشدّد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولة لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.