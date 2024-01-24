الرئيس رئيسي يتوجه إلى تركيا

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي في تصريح قبيل مغادرته طهران ، ان تركيا دولة جارة وشريك لإيران وسنبحث خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على غزة بدعم امريكي.

وأكد الرئيس رئيسي: نؤمن ان الانتصار حليف الفلسطينيين، وان قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني يمكن أن يكون فعالاً في وقف جرائم هذا الكيان.

واشار الرئيس الايراني انه هدفنا هو رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى 30 مليار دولار، ونظرا للقدرات المتوفرة لدى البلدين يمكن تحقيق هذا العدد.

يتبع..