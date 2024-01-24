كتائب سيد الشهداء للعالم: المقاومة في حرب مفتوحة

العالم - خاص بالعالم

وقال الفرطوسي في حوار مباشر مع قناة العالم إن رسالة كتائب سيد الشهداء العراقية للداخل والخارج هي أن المقاومة لن تنثني ولن تتوقف عن استهداف قواعد الاحتلال الأميركي حتى تتحق مطالبها المشروعة.

وأضاف، أن المقاومة ماضية في هذا الخط والمواجهة حتى خروج المحتل الأميركي من الأراضي العراقية، وكذلك فك الخناق عن الشعب الفلسطيني في غزة وفي فلسطين بأكملها.

وأكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، بأنه لن تكون هناك أي مساومات او مفاوضات حول وقف استهداف قواعد الاحتلال الأميركية اذا لم تتحقق هذه المطالب.

هذا وكان أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي استمرار المقاومة العراقية باستهداف الكيان الإسرائيلي.



وقال الولائي إن مجاهدي المقاومة وفي ظل العدوان الأميركي الذي استهدف القوات الأمنية والحشد الشعبي في عدد من مناطق العراق، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية المرحلة الثانية من عملياتهم المتضمنة إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، مشيرا الى الاستمرار بالعمليات حتى فك الحصار عن غزة، ووقف المجازر الإسرائيلية بحق أهلها.