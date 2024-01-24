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الكويت: تعيين محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

الكويت: تعيين محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

صدر أمر أميري يقض بتعيين محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبًا لأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

العالم- الكويت

صدر أمر أميري يقض بتعيين محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء نائبًا لأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

أمر أميري بتعيين نائب للأمير- بعد الاطلاع على الدستور- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بالآتي:

مادة (1):- يعين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

مادة (2):- يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

مادة (3):- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

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