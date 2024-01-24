بالفيديو: الإضطراب يخيم على الصحف الإسرائيلية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، إن الاضطراب ليس داخل صفوف المقاومة، إنما لدى الاحتلال الإسرائيلي وما تناقلته وسائل الاعلام العبريه منذ صباح أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء كشف مدى الاضطراب والارباك داخل كيان الاحتلال، بحث مرة تتحدث هذه الوسائل عن امكانية الوصول إلى صفقة مع حماس مرة أخرى تتحدث عن حركة حماس رفض حماس، ومرة عن قبول حماس للصفقة لكن بشروطها.

وأضاف، أن الأخبار التي تتناقل في وسائل الإعلام الاسرائيلية بعضها يقول ان هناك صفقة مع حماس لكن حماس رفضتها، وهي هدنة لمدة شهرين على ان يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائييلين وبالمقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منهم قيادات كبرى في حماس، وكذلك خروج قادة حماس إلى خارج قطاع غزة من بينهم الضيف والسنوار.

وأشار مراسلنا إلى أن صحيفة هارتس العبرية في صفحتها الرئيسية اليوم كتبت، لم يبقى مجال لنا سوى ان نذهب إلى مفاوضات وإلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.