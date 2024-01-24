ماذا يعني الرد الفوري للمقاومة العراقية على العدوان الأمريكي؟

العالم – الخبر وإعرابه

-الغارات الامريكية، التي استهدفت الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر عمليات شمال محافظة بابل، ومقرات الحشد الشعبي في منطقة القائم الحدودية في محافظة الانبار، فجر اليوم الاربعاء، واسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بين مقاتلي الحشد الشعبي، اعتبرها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "ردا على الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا".

-لم تمر ساعات قليلة على العدوان الامريكي، حتى ردت المقاومة الاسلامية في العراق باستهداف قاعدة كونيكو، التي تضم قوات أمريكية في سوريا، برشقة صاروخية، في تأكيد واضح على ان البعبع الامريكي، والفزاعة "الاسرائيلية" ، لم تعد تخيف المقاومة الاسلامية في المنطقة، وان الرد على العدوان الامريكي الاسرائيلي سيستمر، مادام العدوان قائما.

-ان الرد السريع للمقاومة الاسلامية على العدوان الامريكي، جاء ايضا كتأكيد اضافي على ان المقاومة ماضية في خط المواجهة حتى خروج المحتل الأميركي من الأراضي العراقية، وكذلك وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ولن تكون هناك أي مساومات او مفاوضات حول وقف استهداف قواعد الاحتلال الأميركية اذا لم تتحقق هذه المطالب.

-من المعيب بل من العار، ان يقف العرب مكتوفي الايدي وهم يتفرجون، على الجريمة الكبرى التي ترتكبها امريكا بحق اخوانهم في غزة، عبر ضرب وتهديد كل عربي او مسلم، يفكر بالضغط على الكيان الاسرائيلي، لمنعه من مواصلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد اهالي غزة، وهي جريمة تجعل امريكا شريكا رئيسيا للكيان الاسرائيلي في جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، بل انه لولا الدعم الامريكي، لما تجرأت "اسرائيل" علد التمادي بهذه الوحشية.

-ان رد المقاومة الاسلامية في العراق على العدوان الامريكي، وقصف حزب الله للمواقع العسكرية للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، و استهداف اليمن لسفن "اسرائيل" ومحاصرتها اقتصاديا، ورد اليمن على العدوان الامريكي البريطاني عليه، والذل الذي جرّعته المقاومة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة، واخرها عملية المغازي البطولية، كلها تؤكد على ان زمن "اضرب وهرب"، قد انتهى، وان المقاومة الاسلامية في المنطقة، كشفت عن ضعف امريكا، التي تهرأت فزاعتها وتفتت.