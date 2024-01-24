رقص وغناء.. فيديو يوثق ما فعله عدد من جنود الإحتلال قبل مقتلهم

العالم- فلسطین المحتلة

وعرضت هيئة البث الإسرائيلية، شريط فيديو لـ 4 جنود إسرائيليين وهم يتراقصون مع زملائهم من الجنود، وذلك قبل ساعات من مقتلهم إثر انهيار المباني، الاثنين، والذي أدى إلى مقتل 21 جنديا.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هؤلاء الجنود الأربعة التابعين للوحدة 8208 قد وضعوا رموزا دينية على ملابسهم، وأدوا صلوات تلمودية في مقر "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، وذلك في الليلة التي سبقت مقتلهم على يد قوات كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.

وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قد أعلن، امس الثلاثاء، أن الجيش سيحقق في واقعة مقتل 21 جنديا إسرائيليا ويستفيد من الحادث.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده مكان الحادث، أن الجنود الـ 21 سقطوا بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، بدعوى تهيئة الظروف الأمنية لمستوطني غلاف غزة ليعودوا إلى منازلهم بأمان، موضحا أن الجيش سيحقق في الحادثة بعمق ويتعلم الدروس.

وفي وقت سابق، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها شرقي مخيم المغازي ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان القسام: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها».

وأضاف البيان: "بالتزامن، دمر المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".