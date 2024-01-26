كاميرا العالم ترصد ردود أفعال أهالي غزة على قرار محكمة لاهاي الصادر ضد الكيان

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أنه على الرغم من كل ذلك كان اهتمام المواطن الفلسطيني كبيرا جدا بقرار المحكمة وكانوا يسالون مستفسرين من اعلاميي القناة عن القرار.

ولفتت مراسلتنا الى ان الشعب الفلسطيني في غزة يعوّل كثيرا على قرار محكمة العدل الدولية، فعندما صدر القرار واتخذت المحكمة جملة الاجراءات المؤقتة كان هنالك ردة فعل مريحة جدا في الشارع الفلسطيني، وهنالك تفاؤل كبير فيه في ان هذا القرار وان لم يكن ملزما الآن للكيان الاسرائيلي، الا انه يمثل العيار الذي اذا لم يصب يشكل نوعا من الازعاج لصاحبه، وبالتالي هم يشعرون بأن القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية منصفة للفلسطينيين خصوصا انه اتخذ بالإجماع.

وكانت قد قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب"إسرائيل" بردها، وأكدت المحكمة:"لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد"إسرائيل".

وقالت إنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

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