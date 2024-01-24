لماذا طوفان الأقصى.. عنوان عريض لرؤية حماس لما حصل في7 أكتوبر

العالم – هاشتاغ

حماس أشارت إلى تجنبها استهداف المدنيين خلال عملية طوفان الأقصى، وتعامل المقاومين بإيجابية مع الأسرى. الحركة في وثيقتها دعت المحكمة الجنائية الدولية للقدوم إلى فلسطين والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

من التعليقات حول رؤية حماس لطوفان الاقصى لدينا تعليق من "عامر"وفيه. أسئلة في عمق وثيقة حماس "هذه روايتنا لماذا طوفان الأقصى؟!" وفي الجواب عليها يكمن كابوس إسرائيل.

"دانا جبريل" كتبت بدورها نقلا عن الوثيقة. هل كان المطلوب من شعبنا أن يواصل الانتظار والرّهان على الأمم المتحدة ومؤسساتها العاجزة، أم أنَّ الردَّ الطبيعي على تلك الممارسات هو مبادرة شعبنا للدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته؟

أما "عمر تاج الدين" فعلق. اللي بيِتِّهم حماس بالتعنت في رفض السلام ورفض حل الدولتين سابقا يقرأ وثيقة حماس.

موقف ملفت ومميز من الصحافية والإعلامية البريطانية "ميريام فرانسوا" كشف المغالطات التي يسوقها الإعلام الغربي حول غزة. "فرانسوا" اعتبرت ردا على المذيعة في قناة "سكاي نيوز" أن ما يقوم به اليمنيون في البحر الأحمر منطقي ومبرر.

الصحافية البريطانية دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف استهداف اليمن لحل الصراع في المنطقة. "فرانسوا" قالت أيضا إن الدول الغربية لا يمكنها ضرب دول المنطقة وتوقع أن شعوب تلك الدول لن ترد.

موقف الصحافية البريطانية فرانسوا حظي بتقدير من الناشطين.

"أحمد الحارب" كتب هنا. الدكتورة ميريام فرانسوا تمزق النفاق الغربي بينما تمطر القنابل الأمريكية البريطانية على أفقر دولة في العالم، اليمن، بينما تحدث إبادة جماعية في غزة

"دانية قواس" ايضا علقت. فلسطين قضية كل الأحرار حول العالم. الدكتورة البريطانية "ميريام فرانسوا" تحرج مذيعة قناة سكاي نيوز وضيفها، بسبب حديثهما عن تأثر التجارة العالمية بأحداث غزة، دون الإهتمام بجرائم الحرب التي ترتكبها "إسـ،ـرائيل".

وإلى هذا التعليق من "غيث". الدكتورة ميريام فرانسوا تكشف مغالطة الهجمات البريطانية والأمريكية على اليمن بينما يعاني الأطفال في غزة. وإنهُ لجهاد نصرٌ أو إستشهاد.

جدل واسع بعد تصريحات الممثل المصري "محمد إمام" في فعالية "جُويْ أَووردْز" في السعودية. "إمام" وجه تحية إلى الشعب الفلسطيني خلال تسلمه جائزة تقدير لوالده الفنان الشهير "عادل إمام". تصريحات "إمام" لاقت هجوما واسعا من مغردين سعوديين رفضوا وقوفه إلى جانب أهالي قطاع غزة. في المقابل ناشطون دافعوا عن تصريحات إمام واعتبروا أن ما قاله طبيعي وضروري في سياق الدفاع عن القضية الفلسطينية.

آراء مختلفة حول تصريحات الممثل المصري محمد امام على مواقع التواصل.

"حسن" كتب هنا. اكيد نحنا واحد. حقولك سوء الفهم الواقع الحقيقة ان الشعبين يتضامنوا مع فلسطين، نتفق جميعنا انها مزايدة لانها اصبحت تركب ترند وهو عارف كذا كويس.

حساب بعنوان "جونغ" دافع عن مقف امام. هو كل اللي قاله بس " تحية للشعب الفلسطيني البطل" ليه كل الهجوم على اللي قاله؟ هو اللي يتكلم عن فلسطين دلوقتي يبقا غلطان؟

أما حساب "منوعات" فنشر صورة لمحمد إمام وعلق عليها. محمد إمام ابن فنان وزعيم وله كل حق اينما وجد حروب أن ينطق بكلامه بإسم البلدان العربية. لا وجود لقانون بأن ينطق الإنسان بلسان الحق ووقوف اينما كان، مثل لو سعودية كانت بحرب ونطق باسمها.

العميد يحيى سريع، لاناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية، بات أيقونة لدى الكثير من الناشطين الغربيين. شاب أميركي ظهر في فيديو وهو يقلد العميد يحيى سريع في كلامه أثناء إلقائه البيانات العسكرية. اليمن بات حديث العالم الغربي قبل العربي والاسلامي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...