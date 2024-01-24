العامري يجدد دعوته لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية في العراق

العالم-العراق

وقال العامري في بيان ، إننا “ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأمريكية المعتدية، بإستهدافها للقوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات الحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف النصر، كما نجدد مطالبتنا الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والحازم لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف العامري: “نؤكد موقفنا من هذا التواجد الذي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية”.

وتابع، نؤكد موقفنا من هذا التواجد الذي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية.

وختم البيان، ندعو الله تعالى أن يوسع برحمته الشهيد السعيد الذي إرتقى بفعل حادث الإجرام الأمريكي، ويسكنه فسيح جناته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.