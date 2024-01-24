بالفيديو..تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 74 شخصا 

العالم-روسیا

وقالت الوزارة “قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (…) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين”.

وأضافت أن “لجنة من سلاح الجو توجهت إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الكارثة”.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود.

ولم تقدم الوزارة الروسية في هذه المرحلة تفاصيل عن مصير ركاب الطائرة.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي، رفض المتحدث باسم الكرملين التعليق، مشيرا إلى أن معلومات الحادث “حديثة”. وقال “سنقوم بتوضيح ما حصل”.

من جانبه، أعلن مسؤول محلي أن لا ناجين في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأربعاء، فيما كانت تقل 74 شخصا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام “قُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.