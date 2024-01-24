شاهد..أمريكي يطلب الزواج من نيكي هيلي خلال مؤتمرها الرئاسي

العالم- الامریکیتان

وأثناء حديث هيلي قاطعها أحد الحاضرين قائلًا: "نيكي، هل تتزوجينني؟"، لتضج القاعة بالضحك، فتباغته هيلي بسؤالها:" هل ستصوت لي؟".

وبعدها يقوم هذا الرجل باستفزازها مؤكدًا أنه سيدلي بصوته لترامب، لتطلب منه نيكي الخروج من القاعة، فيما رأى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر كان بالاتفاق بينهما.

وعلى سياق متصل فإن هيلي سياسية أمريكية من أصل آسيوي شغلت العديد من المناصب الهامة، وتابعة للحزب الجمهوري، وحققت نيكي فوزًا على منافسها ترامب في الانتخابات الأمريكية التمهيدية بـ ديكسفيل نوتش.