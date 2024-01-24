العراق يلدغ فيتنام بالرمق الأخير

العالم- العراق

تمكن بوي هوانج من وضع المنتخب الفيتنامي بالمقدمة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 42، ونجح المدافع ريبين سولاقا في معادلة الكفة للعراق في الدقيقة 47.



واستطاع أيمن حسين إضافة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 73، واقتنص البديل هاي هدف التعادل الثاني لفيتنام في الدقيقة 90+1.



وخطف أيمن حسين هدف الانتصار الثالث للعراق من ركلة جزاء في الدقيقة 90+12.



وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.



لعب المنتخب العراقي بتشكيل مختلف عن مباراته السابقة ضد اليابان ، وأجرى مدربه كاساس 10 تغييرات لمنح الفرصة للبدلاء، ولاحت أولى الفرص الحقيقية للتسجيل عن طريق زيدان إقبال عند الدقيقة الأولى، لكن تصويبته القوية ارتدت من دفاعات فيتنام.



وألغى حكم اللقاء هدفاً للمنتخب الفيتنامي جاء بنيران صديقة في الدقيقة 17، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد، التي أثبت وجود المهاجم الفيتنامي نجوين بموقف التسلل.



ورد العراق بمحاولة للمهاجم علي الحمادي مرت بالقرب من القائم الأيسر.



وكاد زيدان إقبال أن يضع أسود الرافدين بالمقدمة لكن تسديدته تصدى لها الحارس الفيتنامي فيليب نجوين.



ولاحت فرصة جديدة للقائد بشار رسن وهو بمواجهة نجوين لكن تدخل دفاعات فيتنام حال دون وصول كرته للشباك.



واقتنص المهاجم الفيتنامي بوي هوانج هدف السبق لمنتخب بلاده قبل نهاية الشوط الأول ب 3 دقائق، بعد تلقيه تمريرة طولية ونجح في وضع كرته في منتصف المرمى العراقي وسط ردة فعل ضعيفة من الحارس أحمد باسل.



وقبل دقيقة من نهاية الوقت المضاف وتحديداً في الدقيقة 45+4 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب فيتنام كاوت فان كانج، لينتهي الشوط الأول بتفوق فيتنامي بهدف وحيد.



وتمكن ريبين سولاقا من إدراك التعادل للمنتخب العراقي بعد رأسية جميلة أودعها في سقف المرمى الفيتنامي.



وحاول زيدان إقبال مضاعفة تقدم فريقه بعد تلاعبه بأكثر من مدافع فيتنامي لكن كرته اتجهت إلى خارج المرمى.



وسنحت للمدافع زيد تحسين فرصة أخرى عبر رأسية جميلة أبعدها ببراعة الحارس فيليب نجوين.



وأهدر البديل يوسف الأمير فرصة سهلة جديدة بعد أن لعب رأسيته بالقرب من القائم الأيمن.



وحاول المهاجم الفيتنامي فان مباغتة الدفاع العراقي برأسية قوية تصدى لها الحارس أحمد باسل.



وتمكن أيمن حسين من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد رأسية متقنة وضعها في منتصف المرمى الفيتنامي، ليقفز إلى صدارة هدافي البطولة.



وأهدر أيمن حسين فرصة تعزيز تقدم العراق بعد إضاعته لركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد أن ارتدت كرته من القائم الأيمن.



واقتنص هاي هدف التعديل الثاني لفيتنام بعد دخوله داخل المنطقة ليسدد بقوة على يسار أحمد باسل.



وفي الرمق الأخير خطف أيمن حسين هدف الفوز الثمين للعراق من ركلة جزاء ليسجل هدفه الشخصي الخامس متربعاً على صدارة الهدافين.