فيديو خاص: مسؤول يمني كبير يكشف كواليس العدوان على اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس الحكومة اليمنية لتصريف الاعمال عبد العزيز بن حبتور لقناة العالم الاخبارية: ما يحدث في فلسطين يدفع اي انسان ذي كرامة وانسانية، وهذا القرار انطلق من الجوانب الانسانية والدينية والاخلاقية تجاه مؤازرة اهلنا وشعبنا في فلسطين ولم يعد مهما ان تواجه اكبر او اصغر دولة.

واضاف بن حبتور: انت تشاهد كل يوم طوابير من الشهداء والجرحى وهذا الحطام الذي يتراكم على رؤوس اهلنا في غزة، وهذا واجب ديني تصغر معه كل الاعتبارات السياسية او التحالفات مهما كانت.

واوضح ان الولايات المتحدة تعربد اليوم في العالم كله، واذا حسبنا لها هذا الحساب فلن نتحرك من منازلنا، ولذلك لدينا رؤية منطلقة من رؤية محور المقاومة في المجتمع المسلم والانساني.

واعتبر ان البيانات التي تصدر من دولة العدوان الصهيوني تقول ان هناك ازيد من 90 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لميناء ام الرشراش(ايلات) قد تعطلت، وهذا بحد ذاته مكسب كبير لاهلنا في فلسطين وانجاز وانتصار كبير للقرار الذي اتخذناه.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية لتصريف الاعمال عبد العزيز بن حبتور الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما دولتان عدوتان للبشرية وليس لليمن فقط بل لاي دولة تريد ان تتحرر من الاستعمار، وهما من اسسا الكيان الصهيوني، ويحاولان ان يرعياه بشتى الوسائل والطرق وبكل الامكانات ومن يقف ضد هذا الكيان سواء كانت جماعات او شعوب او دول فهما يدمرانها كليا.

واشار بن حبتور الى ان الولايات المتحدة تدخلت في فيتنام وهزمت، وفي كوريا الشمالية وهزمت وفي العراق وافغانستان، وحاصرت ايران منذ 1979 وفشلت، ونحن نراهن على شعبنا والتاريخ والمستقبل في ان الولايات المتحدة لم تدخل اي معركة حتى اللحظة الا وفشلت.

وتابع: نحن نأخذ بكل الاحتمالات ولدينا كل الحسابات لهذا اليوم، ولكن كل الدول التي حاولت ان تحتل الحديدة سقطت في التاريخ بما فيها بريطانيا التي خرجت مهزومة.

واكد رئيس الحكومة اليمنية لتصريف الاعمال عبد العزيز بن حبتور ان عهد الهيبة الزائفة لما يسمى بالدول الكبرى قد انتهت، والدول المحتلة تحررت بقوة ارادة شعوبها وتنظيمها والطليعة المثقفة والمفكرة في هذه الشعوب مثل مصر عندما طردت بريطانيا والجزائر التي طردت فرنسا وليبيا وايطاليا وحتى اليمن الذي طرد بريطانيا العظمى في عام 1967.

وشدد على ان التاريخ يعطينا الدروس والعبر ومجموعة من المفاهيم التي ينبغي ان ندرسها بعناية وننطلق نحو تطوير قدرتنا التي كانت صفرا في عام 2015، لكن اليمن دخل معركة كبيرة ضد 17 دولة ولم يكن معنا سوى محور المقاومة، وعلى راسها الجمهورية الاسلامية في ايران وقوى المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية والجمهورية العربية السورية.

وحول اعادة الولايات المتحدة تصنيف جماعة انصار الله اليمنية جماعة ارهابية قال بن حبتور ان الولايات المتحدة تعتبر كل من يعادي الكيان الصهيوني ارهابيا، مثل ايران وقادة الحركة الفلسطينية والنظام الليبي وسوريا ولبنان ، وصحيح انها تسيطر على النظام الرسمي العالمي والعربي ولكنها لا تستطيع ان تفعل اكثر من ذلك على الارض.

ووصف الكيان الصهيوني بأنه كيان مصطنع وموقت، ومتى ما وصلوا الى مرحلة النضج وسحبوا قواعدهم ومرتزقتهم اليهود، فعندها سنلتقي ولكن دونها فسيلصقون بنا ما يشاؤون ولكن ذلك لن يؤثر علينا.

واوضح: نحن علاقاتنا بحركات الشعوب الحرة على مستوى العالم والدول المستقلة عن الهيمنة الاميركية والاوروبية، ولنا علاقات نوعية مع ايران ومحور المقاومة في كل من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، وكما صمدنا امام العدوان 8 سنوات سنصمد في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية.

واشار رئيس الحكومة اليمنية لتصريف الاعمال عبد العزيز بن حبتور الى ان اليمن حارب 8 سنوات 17 دولة ولم يطلق رصاصة واحدة في البحر، لكن عندما نشاهد هذا الاجرام اليوم حيث يموت اكثر من 28 الف شهيد وشهيدة، اليس هؤلاء بشرا، حتى لا تحس بهم اميركا او اوروبا.

وتابع بن حبتور: هؤلاء اخواننا الفلسطينييين وخرجنا نقاتل معهم، وكنا ننتظر من الدول العربية والاسلامية التي لديها احدث الاسلحة والجيوش، وعندما شعرنا انهم تخلوا عن مسؤولياتهم في حماية اهلنا في غزة دخلنا نصرة للحق الفلسطيني المقاتل والمجاهد والانسان المدني الذي يرحل من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع.

واكد: لكن اعداءنا يحرفون موقفنا لكنه يعرفه القاصي والاني وقد قلناه مرارا وتكرارا ان اوقفوا العدوان والحصار وستجدون اننا اوقفنا، والعالم اليوم عرف وخاصة الشعوب الحرة التي تخرج في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبقية الدول الغربية نصرة للشعب الفلسطيني، كلها باتت تعرف الحقيقة.

واشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تعج بالاصوات الحرة والشريفة والاعلام الشعبي الذي يكشف الاكاذيب الغربية، معتبرا ان الاعلام الغربي لم يسقط بهذه الصورة لا بعد طوفان الاقصى، حيث سقط كل حديثه عن الاخلاق وحرية الانسان والقانون الانساني والدولي والعدل والمساواة والانسانية.

وتابع رئيس الحكومة اليمنية لتصريف الاعمال عبد العزيز بن حبتور: الان لم يستطيعوا التغطية على كل الجرائم البشعة التي تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يموت الناس بالمئات يوميا، وهم يتحدثون حول حقوق الطفل.

واستبعد بن حبتور التوصل لاى حل سلمي للازمة اليمنية، وقال ان السلام حاجة يمنية سعودية خليجية وهم لديهم برامجهم ومشاريعهم ونحن لدينا اعادة البناء وترميم الجرح الذي اوغلوا فيه، حيث قتلوا منا عشرات الالاف ونحن معنيون بمعالجة مشاكل هؤلاء الاسر، ولكن حاجة السعودية للسلام اكثر منا.