إصابة سفينة جديدة بهجوم في خليج عدن على الضفة الأخرى لباب المندب

العالم- اليمن

وأفادت مصادر ملاحية بأن النيران شوهدت تشتعل بالسفينة عقب تعرضها لسلسلة انفجارات يرجح انها ناتجة عن صواريخ بحرية ومسيرات.

وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أكدت تسجيلها ما وصفته بحادث جديد جنوب عدن.

وأبلغت الهيئة التجارية البريطانية UKMTO عن وقوع انفجار على بعد 100 متر من الجانب الأيمن للسفينة، على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب المخا، اليمن. لا إصابات أو أضرار. الطاقم آمن. الحادث يأتي بعد تقرير سابق بالقرب من عدن.

والهجوم واحد من سلسلة عمليات يومية تطال سفن شحن مرتبطة بالكيان الإسرائيلي وأخرى تحاول تجاهل التحذيرات التي تطلقها قوات صنعاء بشان حظر الملاحة إلى الموانئ الإسرائيلية.

واغلب السفن التي تم استهدافها خلال الايام الأخيرة أمريكية وابرزها سفينة الشحن العسكري "اوشن جاز".

والعملية الجديدة دليل على فشل المحاولات الامريكية البريطانية لكسر الحصار على اليمني على "إسرائيل" خصوصا وانها تتزامن مع دخول اليوم الثاني عشر من العدوان الذي طال عدة محافظات يمنية.

ولم يصدر اي تصريح رسمي من صنعاء عن الحادث حتى لحظة كتابة الخبر.