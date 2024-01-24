بالفيديو: تفاصيل صادمة عن القتال والقصف في خان يونس

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية: مجمع ناصر محاصر ولا يسمح لسيارات الاسعاف بالوصول اليه ولا يسمح لاحد بالخروج منه، بالاضافة الى اشتباكات وقصف مدفعي عنيف واطلاق نار صوب حي الامل والحي الياباني ومحيط جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

واكد مراسلنا سقوط شهداء جراء القصف المدفعي واطلاق النار صوب مركز صناعة الوكالة الذي يضم عشرات الالاف من النازحين من شمال قطاع غزة.

واشار الى ان هذا المقر تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وقبل قليل مدير الوكالة اكد ان مركزا للوكالة يؤوي 10 الاف من النازحين تعرض للقصف واشتعلت النيران فيه، ما ادى الى سقوط ما لا يقل عن 14 شهيدا، بالاضافة الى عشرات الجرحى.

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