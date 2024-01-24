إيران وتركيا توقعان على 10 وثائق تعاون وتخططان لرفع التجارة إلى 30 مليار دولار

العالم - إيران

ووقعت السلطات الإيرانية والتركية 10 وثائق تعاون مشترك في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.

هذا وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني أن رفع حجم التجارة الثنائية مع إيران إلى 30 مليار دولار هو أحد أهداف أنقرة.

وأضاف أردوغان : لقد تحدثت مع الرئيس الإيراني حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد.

وقال رئيسي قبيل مغادرته طهران وفي اشارة الى حرب غزة ان القضية الفلسطينية هي إحدى القضايا المهمة التي تقلق جميع المسلمين والشعوب اليقظة الحرة في العالم وإيران وتركيا لديهما موقف مشترك في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقتدر ومقاومته الباسلة ولذلك بذلت طهران الجهود لوقف العدوان والقصف ولكن للأسف بسبب الدعم الأمريكي- الغربي للكيان الصهيوني مازلنا نشهد استشهاد النساء والأطفال الأبرياء في فلسطين.

واردف رئيسي مؤكدا على ان النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني وسوف يزول الكيان الصهيوني قريبا.

يتبع..