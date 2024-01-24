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المقاومة الإسلامية‏ بلبنان تستهدف ‏موقعي بياض بليدا والسماقة

المقاومة الإسلامية‏ بلبنان تستهدف ‏موقعي بياض بليدا والسماقة
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها استهدفوا بعد ظهر اليوم الأربعاء (24-01-2024) ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

العالم-لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-01-2024 ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 24-01-2024 م

هذا، وأعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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