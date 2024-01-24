المقاومة الإسلامية‏ بلبنان تستهدف ‏موقعي بياض بليدا والسماقة

العالم-لبنان
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-01-2024 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 24-01-2024 م
هذا، وأعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.