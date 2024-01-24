بالفيديو: 8 غارات اسرائيلية على احراش حزب الله، هل من صيد ثمين؟!

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا الصدد قال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: الاعتداءات الاسرائيلية كانت مستمرة اليوم بشكل متقطع، وبدأتها منذ الصباح على اطراف بلدة كفركلا بقصف بالقنابل الفسفورية المحرمة وايضا على اطراف بلدات الجبين وشيحين وظهيرة والناقورة وصولا الى بلدات عيترون وميس الجبل وبليدة.

واضاف مراسلنا: بعد الظهر كان هناك قصف عنيف على بلدات راشيا والفرديس والهبارية في اقليم العرقوب وقضاء حاصبيا، ما ادى الى تضرر بعض الطرق الرئيسية التي تربط المناطق ببعضها البعض.

واشار الى ان المقاومة من جهتها شنت مجموعة عمليات ابرزها بعد ظهر اليوم حيث استهدفت احد مواقع الاحتلال في بليدة بوابل من صواريخها وحققت فيه اصابات مباشرة.

وتابع مراسل قناة العالم: بالاضاف الى مقوع السماقة الذي تعرض ايضا لصليات صاروخية استهدفت تجمعات وآليات العدو على هذه التلة المرتفعة في تلال كفرشوبا والعرقوب.

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