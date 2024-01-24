صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة راح ضحيتها 210 شهداء خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

وأضافت الوزارة، في إفادة صحفية، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، نتيجة لكثافة القصف الإسرائيلى الغاشم والمستمر لليوم الـ 110 على التوالي باستثناء فترة الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوعًا واحدًا فقط.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25700 شهيد و63740 مُصابًا.

من جانبه، قال الصليب الأحمر الدولى، في بيان صحفي، إن المُستشفيات في شمال قطاع غزة تكافح لاستعادة قدرتها على توفير الخدمات الأدنى للمرضى والنازحين.

وطالب الصليب الأحمر بتحييد مستشفيات جنوب غزة وتجنيبها مصير مستشفيات الشمال، مشيرة إلى أن كوادر الصليب الطبية متواجدة في المستشفى الأوروبي مع الأطباء الفلسطينيين من أجل إنقاذ المرضى وعلاجهم.