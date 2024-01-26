جنوب أفريقيا تنتصر على الإحتلال بالقضية التي رفعتها بالمحكمة الدولية

العالم – خاص بالعالم

فيما توالت ردود الافعال الفلسطينية والدولية على قرار المحكمة وسط ترحيب وتاييد دولي له.



فلسطينا اشادت حركة الجهاد الاسلامي بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الإسرائيلي وكشفه.

فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون.

من جانبها أعلنت حركة فتح أن قبول محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا ينبع من توفر الأدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية.

دوليا رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

في حين جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادرة حكومة جنوب أفريقيا.



وهنأ عبداللهيان على منصة اكس الشعب الفلسطيني وحكومة وشعب جنوب أفريقيا، على النجاح في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان.

اوروبيا أكد بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. و شدد البيان ان الاتحاد الاوروبي ويتوقع التنفيذ الكامل والفوري والفعال لقرارات المحكمة.

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